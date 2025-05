Ds. R. Kattenberg (GG) in Barneveld begraven

De rouwdienst, waarin ds. R.A.M. Visser voorging, werd gehouden in de Beatrixkerk in Ede. De kinderen verzorgden inleidende woorden (dochterJarieke), een in memoriam (dochter Roelande en zoon Johan) en een gedicht (dochter Woutera). De meditatie sloot aan bij de psalm die boven de rouwbrief staat: „En dat ik inga tot Gods altaar, tot de God der blijdschap mijner verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God!” (Psalm 43:4). Na de meditatie was er een dankwoord door een van de kinderen (dochter Esther).

Aansluitend was de begrafenis op De Plantage in Barneveld. Ds. Visser sprak de woorden die ds. Kattenberg altijd uitsprak bij een begrafenis: „Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Ik ben de Opstanding en het leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven.”

Na de graflegging werd door wijkouderling L.M. Roeleveld de Apostolische Geloofsbelijdenis uitgesproken en samen het Onze Vader gebeden.

Ds. Kattenberg overleed op 2 mei op 86-jarige leeftijd. Roelof Kattenberg werd geboren op 17 april 1939 in Rijssen. Na zijn studie aan de Theologische School van de GG diende hij de gemeenten in Lelystad (1977), Scheveningen (1983), Arnhem (1987), Vlissingen (1995) en opnieuw Arnhem (2000) en Lelystad (2005). Ds. Kattenberg ging in 2008 met emeritaat.