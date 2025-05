Frankrijk: hardere oliesancties als bestand Rusland uitblijft

Volgens Barrot hebben Europese leiders dit weekend gezegd dat de nieuwe sancties zich zullen richten „op de financiële en oliesector, zoals de Amerikanen van plan zijn”. „Vladimir Poetin zit steeds meer in het nauw en hij moet stappen zetten richting vrede, want de druk op hem zal alleen maar toenemen”, zei Barrot in een interview met France Info en Le Monde.

Oekraïne en Europese bondgenoten hebben samen met de Verenigde Staten een ultimatum gesteld aan Rusland. De Franse president Emmanuel Macron zei eerder dat zware sancties volgen als Poetin niet instemt met een volledig staakt-het-vuren vanaf maandag.