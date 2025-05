Macron: VS zullen staakt-het-vuren in Oekraïne monitoren

Macron kwam in Kyiv samen met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, de Britse premier Keir Starmer, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Poolse premier Donald Tusk. Zij maken deel uit van de coalitie van bereidwillige landen, die bereid zijn om Oekraïne te beschermen na de oorlog. De VS waren dat eerder expliciet niet en stelden dat de veiligheid van het land de verantwoordelijkheid van Europa was.

Macron zegt nu dat het staakt-het-vuren „zal worden gemonitord door de VS” en dat alle Europeanen daaraan zullen bijdragen. Tijdens dat bestand zouden dan onderhandelingen moeten beginnen over een duurzame vrede.

Starmer en Tusk toonden zich na het overleg zeer verheugd over de „absolute eenheid” tussen de Europese bondgenoten en de VS. „Voor het eerst in lange tijd voelen we dat de hele vrije wereld verenigd is”, zei Tusk. Volgens hem zal er ook bij de Amerikanen geen twijfel over bestaan welke partij vrede wil bereiken als de Russische president Vladimir Poetin het bestand afwijst.