Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen India en Pakistan

„Gefeliciteerd aan beide landen voor het gebruik van gezond verstand en geweldige intelligentie. Bedankt voor uw aandacht voor deze kwestie!”, schrijft Trump verder op Truth Social. Pakistan bevestigt dat er een wapenstilstand is.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zegt samen met vicepresident J.D. Vance betrokken te zijn geweest bij gesprekken met India en Pakistan. De landen zullen volgens hem verder praten op een neutrale locatie.

India en Pakistan zijn verwikkeld in een conflict over het betwiste Kasjmir, waar ze in het verleden oorlogen over hebben uitgevochten. Zij voerden in de nacht van vrijdag op zaterdag nog aanvallen uit op elkaars luchtmachtbases en andere militaire doelen met doden in beide landen tot gevolg.

De huidige spanningen tussen Pakistan en India ontstonden na een dodelijke aanslag in het Indiase deel van Kasjmir op 22 april. India beweert dat de daders banden hebben met Pakistan. Dat is volgens Islamabad niet waar.