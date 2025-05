Oekraïne en bondgenoten willen dat bestand maandag ingaat

„Als Rusland akkoord gaat en er effectief toezicht wordt gegarandeerd, kunnen een duurzaam staakt-het-vuren en vertrouwenwekkende maatregelen de weg vrijmaken voor vredesonderhandelingen”, aldus Sybiha. Hij deelt daarbij een foto van president Volodymyr Zelensky met de Britse premier Keir Starmer, de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Poolse premier Donald Tusk.

Zij zouden na het overleg met de coalitie ook nog met de Amerikaanse president Donald Trump hebben gebeld over het vredesproces tussen Oekraïne en Rusland. Sybiha spreekt van een „vruchtbaar” gesprek, maar deelt geen details.

Bij de vergadering van landen die bereid zijn om Oekraïne te beschermen na het einde van de oorlog belden ook een aantal leiders in die niet naar Kyiv waren gekomen. NAVO-chef Mark Rutte deed dat ook en ook hij hamert op de noodzaak om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. „Dit begint met een onvoorwaardelijk staakt-het-vuren van dertig dagen en moet worden ondersteund door voortdurende, concrete steun”, schrijft hij op X. „Uit ons overleg vandaag is duidelijk geworden dat we toegewijd zijn en Oekraïne blijven steunen.”