In Polen vechten conservatieven en liberalen om het presidentschap

Politiek Podcast Sprekend RD

Polen staat aan de vooravond van de presidentsverkiezingen, en de campagne is fel. Buitenlandredacteur Cornelis Boon reist door het land en vertelt in de podcast Sprekend RD over de sfeer. „Je voelt de spanning. In de steden heerst een pro-Europese, progressieve stemming, terwijl op het platteland juist conservatieve geluiden domineren,” zegt Boon.