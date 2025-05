Conservatieve partij Zuid-Korea wisselt van presidentskandidaat

Interim-partijleider Kwon Young-se noemde het „diep betreurenswaardig en hartverscheurend” dat pogingen om tot een gezamenlijke kandidaat te komen zijn mislukt. Hij benadrukte dat de partij een „competitieve kandidaat” nodig heeft. De oppositie staat voor in de peilingen.

Kim uitte felle kritiek op zijn partij. De beslissing om hem als presidentskandidaat te laten vallen, zou onwettig zijn. De politicus benadrukte dat hij via een democratisch proces is gekozen en voegde daaraan toe dat de democratie binnen de PPP „is gestorven”. Hij is van plan juridische stappen te ondernemen.

Zuid-Korea houdt op 3 juni verkiezingen vanwege de afzetting van Yoon Suk-yeol. Die riep in december als president de militaire noodtoestand uit als maatregel tegen de oppositie.