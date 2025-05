Staatssecretaris: wetsvoorstel aanpak probleemwolf ligt klaar

Donderdag stemde het Europees Parlement in met het verlagen van de beschermingsstatus van de wolf. Die verlaagde status maakt het mogelijk om in uitzonderlijke gevallen wolven af te schieten. De wolf is nu nog „strikt beschermd” in Europa, dit wordt nu ‘beschermd’. Het ministerie benadrukt dat wolven niet zomaar afgeschoten kunnen worden, maar dat er meer mogelijkheden komen om ‘probleemwolven’ aan te pakken. Rummenie wil dit „liever gisteren dan vandaag tackelen”, laat het ministerie weten.

De BBB-bewindsman wil het concept van het plan binnenkort naar de Tweede Kamer sturen. Daarin wil hij onder andere regelen dat het verjagen van een probleemwolf niet meer vergunningplichtig is.