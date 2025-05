Volgens Van Zanen waren er wel wat oproepen van jongeren om naar Scheveningen te gaan, „maar nergens is een signaal geweest van: we gaan rellen. Dat is niet gebeurd.” Ook ondernemers in Scheveningen hebben niet doorgegeven dat het onrustig dreigde te worden, aldus de burgemeester. Raadsfracties stellen voor om het makkelijker te maken voor ondernemers en burgers om mogelijke onrust en spanningen te melden. Van Zanen kan zich daar wel in vinden.

De gemeente kreeg vorige week donderdag om 20.38 uur een signaal dat het onrustig begon te worden in de buurt van het strand, zei de burgemeester. Een kwartier later begon de politie mensen van het plein te dringen. „Dat ging beheerst. Daarna ging het mis”, zei Van Zanen.

Een van de verwijten aan de gemeente, is dat de Mobiele Eenheid niet meteen werd ingezet. Die was op dat moment in actie in Rijswijk, waar een man was doodgeschoten op een terras van een hotel. „Daar bestond een crisissituatie waar ze hard nodig waren. Ik had ze liever allemaal in een keer gehad, maar dat is niet het geval. Ik heb niet meer politie, er is een capaciteitstekort in het hele land. De capaciteit is eindig”, verklaarde Van Zanen. In de loop van de avond ging een half peloton van Rijswijk naar Scheveningen, later gevolgd door de rest.

De politie had niet gevraagd om een waterkanon te mogen gebruiken. Van Zanen zegt dat hij ook niet weet of dat „met al die smalle straatjes de meest wijze beslissing zou zijn geweest”.