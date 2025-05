Bisschoppenconferentie blij met snelle verkiezing nieuwe paus

„Daar zijn we natuurlijk blij mee, dat het zo snel is gelukt”, aldus een woordvoerder van de bisschoppenconferentie. „En dat er dus waarschijnlijk grote eensgezindheid is onder de kardinalen die gekozen hebben. Daar zijn wij blij mee.”

De stemming voor een nieuwe paus van het conclaaf begon woensdag. Het is nog niet bekend wie de nieuwe paus is.