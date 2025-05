Apple vraagt rechter om uitstel bevel tot openstelling appwinkel

Apple gaat in beroep tegen die uitspraak en verzoekt de rechtbank om uitstel van het bevel. De veranderingen die Apple moet doorvoeren kunnen een flinke impact hebben op de miljarden dollars die het jaarlijks met zijn appwinkel verdient. „De uitspraak van de Amerikaanse districtsrechter veroorzaakt ernstige, onherstelbare schade voor het bedrijf”, meldde Apple in een document dat woensdagavond bij het Amerikaanse Hof van Beroep is ingediend.

De districtsrechter oordeelde in 2021 al dat Apple app-ontwikkelaars meer vrijheid moest geven om gebruikers naar andere betaalopties te leiden en daarmee een commissie van 30 procent op verkopen binnen apps te vermijden. Die uitspraak volgde in een zaak die Epic Games, de maker van Fortnite, tegen Apple had aangespannen.

Volgens Epic Games heeft Apple deze verplichting geschonden, onder meer door app-ontwikkelaars een nieuwe vergoeding van 27 procent te laten betalen als gebruikers een aankoop buiten de App Store doen. Dezelfde districtsrechter oordeelde begin mei dat Apple haar bevel inderdaad „opzettelijk” heeft geschonden. Ook verwees ze de zaak door naar federale aanklagers om te onderzoeken of Apple strafrechtelijke minachting van de rechtbank heeft gepleegd door de uitspraak uit 2021 te negeren.

Apple beweert dat het wel degelijk aan de uitspraak uit 2021 heeft voldaan en dat het wordt gestraft voor gedrag dat nooit als onrechtmatig is aangemerkt. Ontwikkelaars, waaronder Amazon en Spotify, hebben hun apps al aangepast zodat klanten Apple-betaalmethoden kunnen omzeilen. Als het bevel van de rechter wordt uitgesteld, moeten die bedrijven die wijzigingen mogelijk terugdraaien. Epic Games noemt het verzoek van Apple „een laatste poging om de concurrentie te blokkeren en enorme onzinkosten te innen ten koste van consumenten en ontwikkelaars”.