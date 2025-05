Corporaties zetten eerste stap naar rechter om huurbevriezing

Afgelopen december zetten corporaties, overheden en andere woningbouwpartijen hun handtekening onder de Nationale Prestatieafspraken, een overeenkomst over de bouw van huizen. „Door de financiering van die plannen, via de huurinkomsten weg te nemen, verbreekt het kabinet eenzijdig de afspraken,” stelt Aedes-voorzitter Liesbeth Spies. Aedes heeft berekend dat een derde van de investeringscapaciteit, zo’n 49 miljard euro, verloren gaat met de huurbevriezing. „Een greep uit de kas van corporaties”, noemt Spies de huurbevriezing.

Spies weet dat corporaties „boos, verdrietig en teleurgesteld” zijn na het kabinetsbesluit van vorige maand. „Maar ook vastbesloten om de maatschappelijke opgave voor huurders en toekomstige huurders te vervullen. Daar hebben ze dan wel die voorgenomen huurverhoging van gemiddeld 4,5 procent voor nodig.” In de onderhandelingen over de voorjaarsnota besloot de coalitie tot een huurbevriezing, ter compensatie trekt het kabinet voor 2025 en 2026 in totaal 675 miljoen euro uit voor investeringen in de sociale huur.

De formele schriftelijke ingebrekestelling is een eerste stap richting de rechter. Als de minister binnen twee weken niet besluit de huurbevriezing terug te draaien en de gemaakte afspraken na te komen, volgt een rechtszaak met dezelfde eis. Hoe de reactie van de minister ook luidt, het vertrouwen van corporaties in de overheid heeft een flinke deuk opgelopen, aldus Spies. „Als je afspraken maakt, wil je rust, reinheid en regelmaat. Aan het werk. Het investeringsklimaat voor corporaties is fragiel, welke financier is bereid om te helpen, als afspraken na vier maanden worden verbroken?”

Aedes richt zich niet alleen op woonminister Keijzer, maar kijkt ook naar coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB. „Het is nooit te laat om een verkeerd besluit terug te draaien”, vindt voorzitter Spies.