Litouwen sluit luchtruim voor leiders op weg naar Rusland

„De beslissingen zijn negatief”, zei president Gitanas Nauseda in een video op nieuwswebsite 15min. Hij reageerde op een vraag over overvliegrechten voor de Servische president Aleksandar Vučić en de Slowaakse premier Robert Fico. Die behoren tot de 29 buitenlandse leiders die in Moskou worden verwacht.

Nauseda verklaarde dat het verbod er is vanwege gps-storingen in de regio. Hij noemde geen mogelijke bron van de verstoring, die eerder door verschillende Europese landen aan Rusland werd toegeschreven. „De veiligheid van iedereen die door Litouwen reist, inclusief leiders, heeft voor ons de hoogste prioriteit. Daarom hebben we deze beslissing genomen”, aldus Nauseda.