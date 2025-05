India dreigt met krachtige reactie bij Pakistaanse vergelding

India heeft gewaarschuwd dat het niet zonder gevolgen zal blijven als Pakistan militair reageert op de Indiase luchtaanvallen van deze week. „Onze reactie was gericht en afgewogen. Het is niet onze bedoeling om de situatie te laten escaleren,” zei minister van Buitenlandse Zaken Subrahmanyam Jaishankar. „Maar als er militaire aanvallen op ons worden uitgevoerd, moet er geen twijfel over bestaan dat we daar zeer, zeer krachtig op zullen reageren.”