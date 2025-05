Oekraïne: Geen nieuwe Russische drone- en raketaanvallen

„Op de huidige dag, 8 mei, zijn er tot 8.00 uur geen raketaanvallen of inzet van aanvalsdrones waargenomen in het Oekraïense luchtruim”, meldde de luchtmacht op Telegram. Er waren eerder wel berichten over een bombardement in de regio Soemy en ook aan het front worden gevechten gemeld. Een woordvoerder van de Oekraïense krijgsmacht liet persbureau Reuters weten dat Russische militairen ook na het ingaan van het eenzijdige staakt-het-vuren nog aanvallen hebben uitgevoerd.

Het bestand ging woensdag op donderdag middernacht in. Oekraïne liet eerder weten niet mee te doen aan wat president Volodymyr Zelensky een „toneelstukje” van Poetin noemde. Hij stelde een onmiddellijk bestand van dertig dagen voor.

Droneaanval Moskou

Rusland kondigde het staakt-het-vuren aan, omdat het land vrijdag de Dag van de Overwinning viert ter herinnering aan de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Poetin heeft meerdere wereldleiders, onder wie de Chinese leider Xi Jinping, uitgenodigd om naar de militaire parade op het Rode Plein te kijken.

Oekraïne stuurde woensdag schijnbaar de grootste groep drones naar Rusland sinds het begin van de oorlog

Enkele uren voordat het Russische staakt-het-vuren inging, voerden Moskou en Kyiv nog luchtaanvallen uit, waardoor in Oekraïne zeker twee doden vielen en in Rusland vliegvelden werden gesloten. De burgemeester van Moskou meldde woensdagavond dat zijn stad, net als in de dagen ervoor, het doelwit was van een Oekraïense droneaanval. Negen drones zijn volgens hem uit de lucht geschoten.

Een grootschalige Oekraïense droneaanval leidde woensdag in Rusland tot chaos in het vliegverkeer. Op vliegvelden bij Moskou en andere steden moesten vluchten uit veiligheidsoverwegingen aan de grond worden gehouden. Nieuwssite The Moscow Times berichtte dat tienduizenden passagiers hinder ondervinden door vertragingen en annuleringen.

Litouwen

Oekraïne stuurde volgens de nieuwssite schijnbaar de grootste groep drones naar Rusland sinds het begin van de oorlog. Het Russische ministerie van Defensie meldde dat 524 van de onbemande vliegtuigjes zijn neergehaald.

De Oekraïense aanvallen hadden ook gevolgen voor die prominente bezoekers. Een vliegtuig met de Servische president Aleksandar Vucić strandde volgens Servische media onderweg in Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Vrijdag zou Vucić in Moskou naar verluidt een persoonlijk gesprek hebben met de Russische president Vladimir Poetin. Ook de Slowaakse premier Robert Fico behoort tot de 29 buitenlandse leiders die in Moskou worden verwacht.

Buitenlandse leiders die naar Rusland gaan voor een grote militaire parade ter herdenking van de overwinning op nazi-Duitsland mochten geen gebruik maken van het Litouwse luchtruim. President Gitanas Nauseda verklaarde dat het verbod er is vanwege gps-storingen in de regio.