India beschuldigt Pakistan van aanvallen met drones en raketten

India zegt daarna zelf ook weer luchtaanvallen te hebben uitgevoerd op doelen in Pakistan. Er zouden onder meer militaire radarsystemen zijn aangevallen en bij de stad Lahore zou een luchtverdedigingssysteem zijn „geneutraliseerd”.

„De Indiase reactie is vergelijkbaar geweest in omvang en intensiteit met die van Pakistan” staat in een Indiase verklaring. Pakistan had aangekondigd de Indiase raketaanvallen van eerder deze week te zullen vergelden.

India voerde die aanvallen uit op doelen in Pakistan om een terreuraanval op burgers te vergelden. Het ging volgens de Indiase regering om een aanval op terroristenkampen. Pakistan zegt dat tientallen burgerdoden zijn gevallen bij de Indiase aanvallen.