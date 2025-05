EU-lidstaten veroordelen terroristische aanslagen Kasjmir

De EU en de EU-lidstaten veroordelen „ondubbelzinnig de gruwelijke terroristische aanslag” in Pahalgam in de regio Kasjmir op 22 april. De EU roept India en Pakistan op de daarna opgelaaide spanningen tussen beide landen te de-escaleren en verdere aanvallen te staken. Dat schrijft EU-buitenlandchef Kaja Kallas in een verklaring namens alle lidstaten.