Aalbersberg: groot verschil tussen Bevrijdingsdag en NAVO-top

De beveiliging rond de NAVO-top zal heel anders zijn dan op Bevrijdingsdag maandag in Wageningen. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg zei dat dinsdag tijdens een vooruitblik op de top. Op dat congres is „geen toegang tot hoogwaardigheidsbekleders, er is grote afstand gecreëerd. Wageningen was een open feestviering. Dat kun je niet met elkaar vergelijken”.