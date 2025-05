Noordelijk Archeologisch Depot voor miljoenen verbouwd

Het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) in het Groningse Nuis voldoet niet meer aan de eisen. Voor een grondige verbouwing willen Groningen, Friesland en Drenthe elk ruim 2,65 miljoen euro beschikbaar stellen. Provinciale Staten in de drie provincies buigen zich in de zomer over het voorstel. Bij instemming kan het depot weer zeker twintig jaar mee en krijgt het publiek meer zicht op de collectie.