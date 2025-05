Waterschap opent honderdste vispassage bij gemaal Galecop

Speciale passages helpen vissen langs gemalen, dammen, stuwen en sluizen die nodig zijn om wateroverlast of een tekort aan water te voorkomen. De Stichtse Rijnlanden, met gebieden in Utrecht en Zuid-Holland, begon in 1993 met de aanleg van de eerste vispassage. De passages helpen om dieren en planten die in het water leven een goed leefgebied te geven.

In 2027 worden de nieuwe Europese normen voor grond- en oppervlaktewater, de Kaderrichtlijn Water, van kracht. Daarvoor „moet de hoeveelheid schadelijke stoffen in het water omlaag en het is belangrijk dat sloten zo ingericht en onderhouden worden dat waterplanten goed kunnen groeien”, aldus hoogheemraad Gijs Stigter.