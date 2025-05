Verstoorders vrijheidsviering Wageningen vrij, nog wel verdachte

De vijf hebben volgens de politie de openbare orde verstoord door over hekken te klimmen en te schreeuwen, wat „niet passend” was bij het karakter van een herdenking. De verstoring gebeurde tijdens een toespraak van minister Ruben Brekelmans van Defensie op het 5 Mei Plein in Wageningen, dat maandag het decor was van de Nationale Viering van de Bevrijding.

De verdachten zijn een 22-jarige vrouw en een 23-jarige man uit Nijmegen, een 22-jarige man uit Enschede, een 23-jarige man uit Arnhem en een 40-jarige man uit het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs.