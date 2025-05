Amsterdam: genoeg politiecapaciteit in stad tijdens NAVO-top

„De NAVO-top vindt plaats in het World Forum in Den Haag. De verwachting is dat hier zo’n 8000 mensen bij aanwezig zullen zijn. Er verblijven vooralsnog geen delegaties in Amsterdam die deelnemen aan de top. Ook zijn er geen programmaonderdelen of ‘side events’ in Amsterdam gepland”, zegt Halsema.

De driehoek werkt volgens haar wel verschillende scenario’s uit. Daarin wordt ook gekeken naar eventuele demonstraties in de hoofdstad. „Op dit moment zijn er twee kleinschalige demonstraties in Amsterdam aangemeld gedurende de NAVO-top. De politie monitort doorlopend op aangemelde en mogelijke onaangemelde demonstraties. Die worden, zoals gebruikelijk is, ieder op basis van hun eigen merites beoordeeld.” De burgemeester wijst erop dat demonstreren „een fundamenteel recht in een democratische rechtsstaat is, ook ten tijde van de NAVO-top.”

Wijnants zegt de vragen te hebben gesteld omdat er signalen zijn dat actiegroepen de verminderde politiecapaciteit tijdens de top zullen aangrijpen om zich in Amsterdam te manifesteren. Dat maakt de stad „kwetsbaar op een moment dat Nederland zijn beste beentje voor moet zetten”, stelt de VVD’er.