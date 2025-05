Reinald Molenaar hoofdredacteur De Waarheidsvriend, en andere personalia

Benoemd

Reinald Molenaar (PKN)

R.H. (Reinald) Molenaar is benoemd tot hoofdredacteur van De Waarheidsvriend, het weekblad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Reinald Molenaar. beeld Sjaak Verboom

Dat maakte het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond dinsdag bekend.

Molenaar (40) uit Ede gaat per 1 juli aan de slag als hoofdredacteur. Hij is de opvolger van Tineke van der Waal, die interim-hoofdredacteur is na het vertrek van Henk Dijkgraaf vorige maand. Daarvoor, sinds 2002, was Piet Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, hoofdredacteur.

Molenaar is momenteel eindredacteur van het EO-magazine Visie en deed eerder ervaring op als kerkredacteur bij het Reformatorisch Dagblad. Hij studeerde Nederlands en geschiedenis in Leiden en Amsterdam.

Naast de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud en uitgave van De Waarheidsvriend zal Molenaar zich ook richten op de „bredere communicatie” van de Gereformeerde Bond, aldus het hoofdbestuur.

Overleden

Ds. A. Rodenburg (PKN)

Op 30 april is ds. A. Rodenburg, emeritus predikante binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), overleden. Annemarie Rodenburg werd geboren op 29 september 1976. Ze studeerde theologie in Amsterdam en in Groningen en was sinds 2021 als predikante verbonden aan Meppel. Voor haar predikantschap werkte ze in het onderwijs onder meer als docent godsdienst en levensbeschouwing en als staffunctionaris.