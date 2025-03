Dr. Henk Dijkgraaf stopt als hoofdredacteur Waarheidsvriend

Dat meldt De Waarheidsvriend deze week in een kort bericht.

Dr. Henk Dijkgraaf. beeld dr. Henk Dijkgraaf

Het vertrek van Dijkgraaf is opmerkelijk snel. Pas vorig jaar, op 1 augustus 2024, trad hij aan als hoofdredacteur. Hij volgde toen drs. P.J. (Piet) Vergunst op, die tientallen jaren hoofdredacteur was geweest en in oktober met pensioen gaat als algemeen secretaris van de GB.

Dijkgraaf is „gaandeweg tot de overtuiging gekomen dat het hoofdredacteurschap hem te weinig ruimte biedt voor het journalistieke handwerk”, luidt de uitleg in De Waarheidsvriend. „Het hoofdbestuur dankt hem voor zijn inzet. We betreuren zijn besluit, maar respecteren hem hierin.”

Het bericht vermeldt verder dat de procedure om een nieuwe hoofdredacteur aan te stellen direct wordt ingezet. „Op korte termijn zal er een advertentie verschijnen in De Waarheidsvriend.”

In een toelichting zegt ds. J.A.W. Verhoeven, voorzitter van de GB, dat de personele bezetting van De Waarheidsvriend „momenteel wel wat zorgen geeft”. Een halfjaar geleden vertrok ook eindredacteur Meta van der Wind-Baauw, die deze functie ruim vier jaar bekleedde. Het hoofdbestuur van de Bond is, zegt ds. Verhoeven, bezig om voor de tijd na 1 mei tijdelijke vervanging te regelen voor het hoofdredacteurschap. „De advertentie voor een nieuwe hoofdredacteur zal waarschijnlijk over vier tot zes weken verschijnen.”

De GB is overigens ook nog op zoek naar een studiesecretaris als opvolger voor Vergunst.