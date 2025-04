Ds. J.L. de Jong hoofdredacteur CGK-blad De Wekker, en andere personalia

Overleden

Ds. S. Benedictus (PKN)

Ds. S. Benedictus, emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is op 3 april overleden.

Sieger Benedictus werd geboren op 23 december 1946 in Drachten. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1972 gereformeerd predikant in Driebergen (stafmedewerker LCGJ). Daarna was hij predikant voor jeugd- en jongerenpastoraat in de gereformeerde kerken in Friesland (1978), gemeentepredikant op Schiermonnikoog (1982) en hervormd predikant in Tietjerk (1989). Ds. Benedictus ging in 2008 met emeritaat.

Benoemd

Ds. J.L. de Jong (CGK)

Ds. J.L. (Jacob) de Jong (52) is prof. dr. A. Versluis opgevolgd als hoofdredacteur van De Wekker, het landelijk orgaan van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). In het vrijdag verschenen nummer verwijst ds. De Jong naar de opdracht van de generale synode van de CGK om als redactie „geestelijk leiding te geven aan het kerkelijk leven en om de kerkleden toe te rusten vanuit een hartelijke verbondenheid aan de Schrift en het gereformeerde belijden tot de dienst van God. Dit met het oog op vragen die er spelen in kerk en samenleving.” Ds. De Jong: „Er is dus een gezamenlijk verlangen om het geheel van de CGK te dienen, en dat is ook wat ik als hoofdredacteur voor ogen heb.”

Ds. De Jong is sinds 2023 geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Eerder was hij predikant van de christelijke gereformeerde kerken in Nieuw-Vennep (2001), Bunschoten (2009) en, in deeltijd, Soest (2014). Verder was ds. De Jong onder meer hulppredikant in de cgk in Nunspeet en godsdienstdocent op het Driestarcollege in Gouda.

Dr. Versluis was sinds 2017 hoofdredacteur van De Wekker.

Tineke van der Waal (PKN)

De Waarheidsvriend, het weekblad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), krijgt per 1 mei een interim-hoofdredacteur: Tineke van der Waal. Ze is de tijdelijke opvolger van Henk Dijkgraaf, die vorige maand zijn vertrek aankondigde. Daarvoor, sinds 2002, was Piet Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, hoofdredacteur.

Van der Waal was van 2007 tot 2015 eindredacteur van De Waarheidsvriend.