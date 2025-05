Logos Hope doet Curaçao aan voor onderhoud

De grootste varende boekwinkel ter wereld wordt geëxploiteerd door de interkerkelijke christelijke organisatie Operation Mobilisation (OM). Het schip gaat voor drie weken in onderhoud bij de Nederlandse werf Damen Shiprepair Curaçao.

Jaarlijks trekt de Logos Hope een miljoen bezoekers. Aan boord bevinden zich driehonderd vrijwilligers uit meer dan vijftig landen. Op elke bestemming die de Logos Hope aandoet, krijgt de lokale bevolking twee weken de tijd voor een rondleiding, om wat lekkers te nuttigen, workshops te volgen, te luisteren naar zang en muziek en bovenal: om boeken en andere spulletjes te kopen.

Doel van OM is „kennis over het Evangelie van Jezus Christus te brengen en hulp en hoop te bieden aan mensen over de hele wereld.” Dit doet de organisatie door middel van lectuur, educatie en humanitaire projecten. Het schip wordt niet zelden gezien als een baken van hoop, vooral in landen waar de toegang tot boeken en educatie beperkt is. In veel landen wordt „het boekenschip” daarom enthousiast ontvangen. Ook op Curaçao klonk applaus toen de Logos Hope op haar tour door de Caraïben in de centrale stadswijk Otrobanda aanmeerde.

Blauwe tassen

Douwe Scheepsma, boekhandelaar uit Emmeloord, is een jaar lang een van de vrijwilligers aan boord. Hij lacht en zegt met een herkenbaar Fries accent: „Een mooiere achternaam kun je nu niet hebben.” Scheepsma is net bezig een aangekomen lading dozen met blauwe tassen in ontvangst te nemen. „Daar hebben we er jaarlijks een miljoen van nodig.” Aan boord is hij de bookmanager assistent.

Dertig jaar geleden was Douwe ook vrijwilliger voor Logos. „Daar heb ik toen mijn vrouw leren kennen, een Japanse. Nu onze kinderen de deur uit zijn, konden we samen dit avontuur opnieuw aangaan. We hebben het mooi voor elkaar: een cabine voor onszelf, met keukenblokje en eigen douche.”

Momenteel zijn er driehonderd bemanningsleden. Scheepsma: „Iedereen aan boord is vrijwilliger, van kapitein tot schoonmaker. Vrijwilligers werken vanuit hun eigen specialisme, zoals ik, en betalen een bedrag per maand voor kost en inwoning. Wij hebben thuis een groep mensen die ons hiervoor sponsort.”

Douwe Scheepsma is vrijwilliger aan boord van de Logos Hope. beeld Marius Bremmer

Op Curaçao konden bezoekers de Logos Hope gemakkelijk per auto bereiken en voor de deur parkeren. Behalve eilandbewoners trok het schip ook Nederlandse toeristen, waaronder vanwege de meivakantie veel gezinnen. Aan boord is er de keus uit maar liefst vijfduizend boektitels. Een kleine greep: managementliteratuur, kookboeken, romans, kinderboeken, geestelijke literatuur en natuurlijk ook Bijbels.

Een drijvende boekwinkel met vijfduizend boeken. beeld Marius Bremmer

Naast boekhandel is het schip ook ontmoetingsplek. Operatie Mobilisatie, met in Nederland een kantoor in Nijkerk, organiseert op verschillende bestemmingen hulpprojecten, geeft de eigen bemanning trainingen en initieert ook culturele uitwisselingen en sociale activiteiten in samenwerking met lokale organisaties. Het leven aan boord is eenvoudig en gericht op „samenwerking, geloof en dienstbaarheid”. De bemanning leeft sober, om de overheadkosten zo laag mogelijk te ouden. Jongeren uit de hele wereld kiezen ervoor om (vaak voor een jaar of langer) op het schip te werken.

Doulos Hope

Scheepsma: „De komende drie weken gaat het schip in onderhoud bij de scheepswerf van het Nederlandse Damen Shiprepair, de werf hier vlakbij. Het schip hoeft niet helemaal in dok. We gaan ook dingen zelf doen, maar Damen voert de regie. Er blijven honderd man aan boord, tweehonderd vrijwilligers moeten zich de komende weken op de wal zien te vermaken. Dat gaat vast wel lukken.”

Na de onderhoudsbeurt van het in 1973 in Hamburg als veerboot gebouwde schip vaart de Logos Hope verder naar de Caribische eilanden Sint Vincent en Grenada. De kleinere Doulos Hope, sinds twee jaar het zusterschip van de Logos Hope, ligt momenteel in San Fernando op de Filippijnen.