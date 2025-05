Proef met educatie over Holocaust op Zeeuwse scholen

Hugo de Jonge, de waarnemend commissaris van de Koning in Zeeland, noemt als voorbeelden de bekladding van de synagoge in Middelburg met hakenkruizen en de rellen van vorig jaar in Amsterdam waarbij Joden en Israëliërs werden belaagd. „De Joodse gemeenschap voelt zich benauwd”, aldus De Jonge.

Volgens de commissaris ontstond in gesprekken met de Joodse gemeenschap het idee om de bewustwording over de Holocaust te vergroten op scholen. Zeeland draagt 40.000 euro bij aan het project. Scholieren krijgen gastlessen over de Jodenvervolging uit de Tweede Wereldoorlog en bezoeken locaties die hiermee te maken hebben.