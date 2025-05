Meer ziekenhuizen openen expertisecentrum voor postcovidklachten

Nog eens vier academische ziekenhuizen openen in de komende maanden een speciaal expertisecentrum voor mensen met langdurige klachten na een coronabesmetting. In november vorig jaar openden de eerste drie centra, in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht. Het eerstvolgende gespecialiseerde centrum moet op 1 juni opengaan in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).