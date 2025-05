Bestuur zorginstelling moet weg om slechte omgang met cliënten

Twee bestuurders van zorginstelling Het Adriano Huis (HAH) in Bergen op Zoom moeten opstappen op last van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie heeft tot die vergaande maatregel besloten omdat cliënten „al lange tijd niet goed worden behandeld”. Ze worden door de bestuurders „voor schut gezet, bang gemaakt en in verwarring of verlegenheid gebracht”, somt de IGJ op. „Sommige zorgverleners doen daaraan mee.”