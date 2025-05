Regeringspartij Labor behaalt absolute meerderheid bij Australische verkiezingen

De overwinning van Labor is verrassend groot. De peilingen voorzagen een spannende strijd tussen Labor en de Liberal National Party. Albanese (62) is de eerste premier in ruim twintig jaar die met zijn partij twee verkiezingen op rij wint. Volgens hem heeft het Australische volk „gestemd voor Australische waarden: voor eerlijkheid, ambitie en kansen voor iedereen, voor de kracht om moed te tonen in tegenspoed en voor vriendelijkheid jegens mensen in nood”.

Oppositieleider Peter Dutton van de Liberal National Party heeft het verlies van zijn partij en het verlies van zijn zetel in het parlement erkend. Hij zei daarvoor de „volledige verantwoordelijkheid” te nemen. Ook heeft hij Albanese gebeld en hem gefeliciteerd met de overwinning.

De oplopende kosten van levensonderhoud en de bezorgdheid over het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump waren de belangrijkste onderwerpen voor de kiezers. De Liberal National Party sprak in de campagne steun uit voor de Amerikaanse president en Dutton werd door velen gezien als de Trump van Australië. Dat lijkt een electorale afstraffing tot gevolg te hebben gehad. Onder meer de handelstarieven van Trump zorgden voor de nodige onrust in Australië.

Albanese zal in zijn tweede termijn moeten afrekenen met de zorgen van de inwoners over de staat van de economie in het land. Hoewel de inflatie onder hem is afgenomen, kampen veel huishoudens nog steeds met hoge prijzen voor voedsel, brandstof en energie.