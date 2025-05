Kardinalen roepen dag voor conclaaf op tot vrede Oekraïne en Gaza

„We constateren met spijt dat er geen vooruitgang is geboekt in de vredesprocessen in Oekraïne, het Midden-Oosten en in vele andere delen van de wereld”, staat in een verklaring van de kardinalen. Ze hopen dat alle partijen overgaan tot een onmiddellijk en onvoorwaardelijk staakt-het-vuren.

De kardinalen moeten deze dagen een opvolger kiezen van paus Franciscus, die zich altijd nadrukkelijk heeft uitgesproken over conflicten in de wereld, zoals in Oekraïne en de Gazastrook. Hij sprak ook vaak zijn verdriet uit over de oorlogen in Soedan en Congo.

Het conclaaf begint woensdagmiddag.