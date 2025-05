Oekraïne roept landen op niet mee te doen aan parade in Moskou

„De deelname van buitenlands militair personeel aan dit evenement is onaanvaardbaar en zal door Oekraïne worden beschouwd als een schande voor de nagedachtenis van de overwinning op het nazisme”, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken op Telegram.

Het stelt dat het Russische leger zich schuldig maakt aan gruweldaden „op een schaal die Europa niet meer heeft gezien sinds de Tweede Wereldoorlog”. „Het is dit leger dat op 9 mei over het Rode Plein in Moskou zal marcheren. Deze mensen zijn geen bevrijders van Europa, maar bezetters en oorlogsmisdadigers.”

Het is niet duidelijk welke landen aan de parade meedoen. China stuurt op uitnodiging van Rusland leden van zijn erewacht om deel te nemen aan de optocht, aldus Beijing. De Chinese president Xi Jinping is een van de ongeveer twintig leiders die bij de parade worden verwacht.

Rusland heeft niet uitgesloten dat Noord-Koreaanse troepen voor het eerst meedoen aan de parade. Dat land heeft het Russische leger geholpen in Koersk. Oekraïne viel die Russische regio vorig jaar binnen. De landen erkenden de samenwerking vorige maand voor het eerst.

De Russische minister van Defensie Andrej Beloöesov zei in januari dat de legers van negentien landen waren uitgenodigd om mee te doen aan de parade in Moskou.

De Dag van de Overwinning is onder president Vladimir Poetin uitgegroeid tot een van de belangrijkste nationale feestdagen van het land. De dag wordt gekenmerkt door patriottisme en militair vertoon.