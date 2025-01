Antisemitische incidenten teisteren Australië

Vandalen kalkten in de nacht van maandag op dinsdag een antisemitische leus op het hek van een kinderdagverbijf in Sydney. Ook zetten ze de leegstaande benedenverdieping in lichterlaaie. Het gebouw, dat nu zwaar beschadigd is, bevindt zich op een steenworp afstand van een synagoge en Joodse school.

„Het is een misdaad die ons allemaal aangaat, omdat het ook een aanval is op de natie en samenleving die we samen hebben opgebouwd” - Anthony Albanese, premier Australië

Premier Anthony Albanese bezocht dinsdag de getroffen plek. Hij noemde het incident „even lafhartig als walgelijk” en sprak van een „haatmisdrijf”. Albanese zei dat de daders zullen worden gepakt en berecht en beloofde dat de regering de politie hierbij zal ondersteunen.

Op X schreef de Australische premier dat de aanval weliswaar gericht was tegen de Joodse gemeenschap, maar elke Australiër aangaat. „Het is een misdaad die ons allemaal aangaat, omdat het ook een aanval is op de natie en samenleving die we samen hebben opgebouwd.”

Vanwege het incident riep Albanese dinsdag het nationale kabinet bijeen. Daar vertelde de politie dat ze onderzoekt of er „buitenlandse actoren” zijn die lokale criminelen betalen om antisemitische aanvallen uit te voeren en jongeren online laten radicaliseren. Een van de maatregelen die Australië gaat nemen, is het aanleggen van een nationale database, waarin details over antisemitische incidenten worden vastgelegd. De federale en deelstaatleiders zijn vastbesloten om het antisemitisme in Australië „uit te roeien”.

Zoveelste incident

In Australië is geschokt gereageerd op het zoveelste antisemitische incident in korte tijd. Persbureau Reuters zette „enkele belangrijke gebeurtenissen” omtrent antisemitisme in het land op een rij. Het niet eens uitputtende overzicht telt meer dan tien antisemitische aanvallen op synagoges, gebouwen en auto’s. Het begint met een bekladding van de grootste Joodse school in Melbourne op 25 mei 2024 tot de brandstichting in het kinderdagverblijf van dinsdagmorgen vroeg.

Vorige maand riep Australië al een taskforce in het leven om antisemitische incidenten te onderzoeken. De BBC meldde dinsdag dat er sindsdien al 166 meldingen van ”antisemitische misdrijven” zijn binnengekomen. De meeste incidenten vinden plaats in Sydney en Melbourne, steden met relatief veel Joodse inwoners.

Intussen zijn er ook al meer dan 180 mensen gearresteerd, waarbij er 40 worden beschuldigd van specifieke antisemitische aanvallen. Maandag nog werd een vrouw opgepakt wegens betrokkenheid bij een antisemitische aanval op 11 december, die eindigde met het in brand steken van de vluchtauto. Een dag ervoor had ze op Facebook aangegeven op zoek te zijn naar plastic jerrycans.