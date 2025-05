Duitse kardinaal wordt niet vervolgd voor meineed in misbruikzaak

De Duitse kardinaal Rainer Maria Woelki zal niet worden aangeklaagd wegens meineed rond beschuldigingen van misbruik door katholieke priesters, meldt justitie in Keulen. Tegen Woelki, die aartsbisschop van Keulen is, liep ruim twee jaar een onderzoek omdat hij in een beëdigde verklaring valse uitspraken zou hebben gedaan over het moment waarop hij op de hoogte raakte van de schandalen in zijn aartsbisdom.