Zoekactie in haven Den Helder ten einde, geen anderen in water

Omdat niet zeker was of alleen die persoon in het water was beland, werd de zoekactie opgestart. Politiemensen deden intussen onderzoek. „De politie heeft bevestigd dat de persoon alleen in het water terecht is gekomen”, liet de veiligheidsregio daarna weten.

Om het slachtoffer te helpen, was een traumahelikopter ter plaatse gekomen. De arts die daarin zat, ging met de ambulance mee naar het ziekenhuis. Waardoor de persoon in het water was gevallen, is nog onbekend.