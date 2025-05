Schoof ontsteekt bevrijdingsvuur in Wageningen, ook protest

Tientallen mensen in het publiek hielden ‘rode kaarten’ in de lucht die eerder op de dag waren uitgedeeld door demonstranten. De actievoerders vinden dat Schoof niet welkom is op Bevrijdingsdag in Wageningen omdat hij de verantwoordelijkheid draagt voor „een kabinet dat weigert een rode lijn te trekken tegen het grootschalige geweld gepleegd door Israël, ondanks overweldigend bewijs van genocide op het Palestijnse volk”.

Een politiewoordvoerder meldt dat er nog niemand is aangehouden voor het gooien van de rookbom. De politie onderzoekt wie het heeft gedaan en wat er precies is gebeurd. Of het vijftal dat eerder werd opgepakt bij een verstoring van de toespraak van defensieminister Ruben Brekelmans nog vastzit, kan de woordvoerder niet zeggen.