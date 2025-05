Burgemeester Wageningen: protest ging alle perken te buiten

De Nationale Viering van de Bevrijding in Wageningen werd maandag op een aantal momenten verstoord. Tijdens een toespraak van defensieminister Ruben Brekelmans liep zeker een demonstrant het 5 Mei Plein op en werd ‘Free Palestine’ gescandeerd. Toen premier Dick Schoof later het bevrijdingsvuur had ontstoken op een festivalterrein in Wageningen, werd een rookbom op het podium gegooid. Behalve Schoof stond daar toen ook de Poolse premier Donald Tusk.

Burgemeester Vermeulen zegt dat hij zijn excuses heeft aangeboden aan Schoof en Tusk voor de protesten.