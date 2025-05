Schoof vindt protesten op 4 en 5 mei ‘jammer’

Premier Dick Schoof vindt het „jammer” dat er op 4 en 5 mei protesten zijn geweest. Dat zei hij vlak nadat hij het bevrijdingsvuur in Wageningen had ontstoken. Het interview werd naar binnen verplaatst omdat demonstranten op afstand ‘Free Palestine’ scandeerden. „Ik had gehoopt dat we zowel gisteren als vandaag met wat meer waardigheid de bevrijding zouden vieren”, aldus de premier.