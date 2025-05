Honderden demonstreren tegen komst Schoof en Bosma in Wageningen

Een groep mensen heeft maandagochtend gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van premier Dick Schoof, PVV’er en Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma en andere kabinetsleden op Bevrijdingsdag in Wageningen. Volgens de organisatie stonden vanaf 08.45 uur zo’n 250 tot 300 actievoerders op de Marijkeweg, omdat de gasten via die weg naar de plechtigheid in Wageningen zouden gaan. Een woordvoerder van het protest meldt niet zeker te weten of Schoof en Bosma zijn langsgereden omdat een aantal auto’s geblindeerd was.