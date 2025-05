Israël wil mogelijk heel Gaza veroveren in uitgebreid offensief

Een politieke bron meldt aan het Franse persbureau AFP dat het plan onder andere „de verovering van de Gazastrook en het vasthouden van de gebieden” omvat. „Waarbij de bevolking van Gaza ter bescherming naar het zuiden wordt verplaatst.”

De uitbreiding van de operaties omvat volgens de functionaris ook een nieuw plan voor de levering van hulpgoederen. Volgens de politieke bron vindt het veiligheidskabinet de verplaatsing van de bevolking nodig „om te voorkomen dat Hamas de controle over de voorraden overneemt en de Israëlische bestuurscapaciteit vernietigt”.

Het Israëlische veiligheidskabinet stemde in de nacht van zondag op maandag in met het plan om de aanvallen op de Gazastrook te intensiveren. Het plan wordt naar verwachting uitgevoerd na het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan de regio dat voor volgende week gepland staat, meldt The Times of Israel.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zou tijdens het kabinetsoverleg hebben verklaard dat hij „het plan van Trump om het vrijwillige vertrek van inwoners van Gaza mogelijk te maken, blijft steunen en dat de onderhandelingen hierover doorgaan”. Plannen om het ‘vrijwillige’ vertrek van inwoners van Gaza te bevorderen, leidden eerder tot internationale verontwaardiging.