Europese Commissie roept Israël op zich in te houden in Gaza

De Europese Commissie is bezorgd over het opgeschaalde offensief van Israël in Gaza. „Dat zal leiden tot nog meer slachtoffers en nog meer lijden voor de Palestijnse bevolking”, zei een woordvoerder van de Commissie maandag. De Commissie dringt er bij Israël op aan zich in te houden, voegde hij eraan toe.