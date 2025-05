Netanyahu vindt winst Gaza belangrijker dan vrijlating gijzelaars

Die vrijlating van gijzelaars is „een zeer belangrijk doel, maar er is een hoger doel”, zei hij volgens Times of Israel en andere Israëlische media. „Het ultieme doel is de overwinning op onze vijanden en dit zullen we bereiken”, zei de premier donderdag tijdens een evenement ter gelegenheid van de Onafhankelijkheidsdag in Israël. Het is de eerste keer dat Netanyahu dit zo expliciet zegt.

Hamas en andere groepen ontvoerden 251 mensen bij hun dodelijke aanval op Israël in oktober 2023. Israël zegt dat 58 mensen nog worden vastgehouden in Gaza. Volgens de Israëlische krijgsmacht zijn 34 van hen overleden. De aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023, waarmee de oorlog begon, kostte ongeveer 1200 mensen het leven.

Familieleden van de gijzelaars reageren ontstemd op de uitspraken van Netanyahu. „Premier, de terugkeer van gijzelaars is niet minder belangrijk, het zou voor de Israëlische regering het hoogste doel moeten zijn”, aldus The Hostages and Missing Families Forum. Volgens de groep wil de meerderheid van de Israëliërs allereerst dat alle gijzelaars terugkomen.

Daarnaast is er onder familieleden onrust ontstaan over het aantal gegijzelden dat nog in leven zou zijn. Sara Netanyahu, de vrouw van de Israëlische premier, zei maandag dat het aantal levende gijzelaars in Gaza lager ligt dan het officiële cijfer van 24. Familieleden willen nu weten of de Israëlische regering informatie achterhoudt.