Negentien seconden voor stroomstoring Spanje eerste stroomuitval

„Het net hield stand na de eerste stroomuitval, maar twee daaropvolgende storingen in Zuidwest-Spanje zorgden er even later voor dat het net plat lag”, zei de minister in een televisie-interview.

Volgens Aagesen wordt nog steeds onderzocht wat de precieze oorzaak is van de grote stroomuitval die een week geleden het grootste deel van Spanje en Portugal trof.

De stroomuitval begon afgelopen maandagmiddag. Pas in de loop van dinsdag functioneerde de stroomvoorziening overal weer. De Spaanse regering zei zondag te denken nog enkele dagen nodig te hebben om de oorzaak te achterhalen.