Kenners: heffingen VS kunnen energietransitie in Azië versnellen

Recent kondigde Washington forse heffingen aan op zonnepanelen uit Cambodja, Vietnam, Thailand en Maleisië. De stap volgde op een onderzoek naar „oneerlijke praktijken” in deze landen, met name door Chinese bedrijven. Als de heffingen worden goedgekeurd, komen ze bovenop de tarieven die de regering-Trump al had opgelegd.

De Singaporese denktank Asia Research & Engagement heeft tegen het Franse persbureau AFP gezegd stappen van de Chinese overheid te verwachten. De kenners voorzien dat het land zal aandringen op beleid om „snelle adoptie van groene energie in de hele regio mogelijk te maken”.

Dat zou een opsteker kunnen zijn voor de regio. Analisten waarschuwen al langer dat de landen daar te veel blijven inzetten op fossiele brandstoffen zoals kolen. „In het huidige tempo loopt Zuidoost-Azië het risico de kansen te missen die de dalende kosten van wind- en zonne-energie bieden”, stelde de energiedenktank Ember vorig jaar in een rapport.

De Amerikaanse markt zal de heffingen wel gaan voelen, voorziet denktank Energy Shift Institute. Zuidoost-Azië was in 2024 goed voor bijna 80 procent van de Amerikaanse import van zonnepanelen. De nieuwe tarieven „maken de export van zonnepanelen naar de VS op commerciële basis praktisch onmogelijk”.