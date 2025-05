Organisatie alternatieve dodenherdenking dankbaar voor opkomst

„We zijn heel erg onder de indruk en ontroerd”, aldus de woordvoerder. De herdenking was een initiatief van ambtenaren en oud-diplomaten naar aanleiding van de oorlog in Gaza en een alternatief voor de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Er waren sprekers onder wie oud-politica Hedy d’Ancona en sociaal en cultureel antropoloog Gloria Wekker. Ook waren er muziek en gebed. Om 20.00 uur werd twee minuten stilte gehouden.

„Het blijkt dat samen en inclusief herdenken nodig is en dat dat ook waardig kan.” Het is onbekend of de herdenking een vervolg krijgt. „Daar hebben we nog niet bij stilgestaan”, aldus de woordvoerder. „Maar we zien wel dat er nu momentum is.”