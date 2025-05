Brand in flat Amersfoort is uit, bewoners kunnen later terug

De brand die zaterdagochtend woedde in een appartement aan de Plotterweg in Amersfoort is geblust en heeft grote schade in de flatwoning veroorzaakt, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Ook het appartement daarboven heeft flinke schade. De bewoners van omliggende appartementen kunnen in de loop van de ochtend terug naar huis, verwacht een woordvoerder.