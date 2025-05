Fors meer gevallen van mazelen gemeld in Vlaanderen

In totaal zijn dit jaar al 95 gevallen van mazelen vastgesteld in Vlaanderen en dat zijn er veel. In heel vorig jaar ging het om 123 gevallen en dat was al een record, schrijft omroep VRT.

Mazelen is erg besmettelijk en potentieel gevaarlijk. Het virus kan rode vlekjes en hoge koorts veroorzaken en grijpt ook in andere landen om zich heen. In Nederland stond de teller vorige week op 347 besmettingen sinds het begin van het jaar.

In België reageren experts bezorgd op de snelle verspreiding van het virus. Er wordt opgeroepen om vooral in grote steden in te zetten op vaccinaties.