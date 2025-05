Oud-minister presidentskandidaat van conservatieven Zuid-Korea

De 73-jarige Kim nam het bij de voorverkiezingen op tegen oud-partijleider Han Dong-hoon. Die had afstand genomen van de afgezette Yoon, terwijl zijn rivaal Kim het juist opnam voor de oud-president. Die stortte het land vorig jaar in een politieke crisis toen hij de militaire noodtoestand uitriep om het parlement buitenspel te zetten. Dat leidde later tot zijn afzetting.

Kim lijkt nog een flinke inhaalslag te moeten maken, voor hij president kan worden. In peilingen gaat de progressieve oppositieleider Lee Jae-myung ruim aan kop, maar of hij mee kan doen aan de verkiezingen is nog onduidelijk. Hij heeft juridische problemen en zou daardoor uitgesloten kunnen worden van deelname.