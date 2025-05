Duitse inlichtingendienst bestempelt AfD als extremistisch

Deze status geeft de autoriteiten meer bevoegdheden om de AfD in de gaten te houden. Ze mogen nu bijvoorbeeld informanten rekruteren en communicatie onderscheppen. De partij, die bij de vorige verkiezingen uitgroeide tot de tweede partij van Duitsland, wordt niet verboden.

Het besluit van de inlichtingendienst blaast naar verwachting wel nieuw leven in het debat over een verbod op de AfD. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz vindt dat een eventuele procedure voor het verbieden niet overhaast moet worden. Hij zei ook dat de inlichtingendienst met een zeer gedetailleerde onderbouwing is gekomen.

Minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser stelt in een verklaring dat de AfD hele bevolkingsgroepen discrimineert en „burgers met een migratiegeschiedenis behandelt als tweederangs-Duitsers”. Volgens haar maken leden van de partij zich schuldig aan racistische uitspraken over immigranten en moslims.

De partijleiders van Alternative für Deutschland (AfD) noemen het besluit een „zware klap voor de Duitse democratie” en spreken van een politiek gemotiveerde beslissing. Bepaalde afdelingen van de AfD, zoals de jongerentak, waren al aangemerkt als rechts-extremistisch.

De inlichtingendienst noemt de AfD een bedreiging voor de democratie, maar volgens partijleiders Alice Weidel en Tino Chrupalla is juist deze status een gevaar voor de democratie. „De AfD wordt kort voor de regeringswisseling publiekelijk in diskrediet gebracht en gecriminaliseerd”, staat in een verklaring van de twee. Ze stellen dat de partij zich juridisch zal blijven verdedigen tegen „deze lasterlijke uitspraken”.

Een AfD-parlementslid in de deelstaat Baden-Württemberg, Anton Baron, meent dat gevestigde partijen een poging doen om hun macht te behouden ten koste van de AfD. „De strijd tegen de AfD is een strijd tegen de democratie zelf geworden. We laten ons niet intimideren!”, schrijft de politicus op X.