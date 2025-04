Meta brengt AI-app ook los uit om te concurreren met ChatGPT

„Meta AI is ontworpen om je persoonlijke AI te zijn”, zei topman Mark Zuckerberg in een video op Instagram. Hij omschreef de spraakassistent als een hulpmiddel waarmee gebruikers bijvoorbeeld het nieuws kunnen volgen. Ook wees hij op een sociale feed waar mensen kunnen posten over de manieren waarop ze AI gebruiken. De aankondiging viel samen met Meta’s eerste op AI-gerichte conferentie, genaamd LlamaCon, dinsdag in Menlo Park, Californië.